Inter, recuperato Dimarco. Skriniar e Correa assenti con lo Spezia ma il Tucu è quasi pronto

vedi letture

Una buona e una cattiva notizia per Simone Inzaghi, e una a metà. L'Inter si prepara per la sfida di domani contro lo Spezia e il tecnico nerazzurro ha recuperato e potrà contare su Federico Dimarco, che verrà convocato per la gara del Picco. Non ci sarà invece Milan Skriniar, che anche oggi ha lavorato a parte, così come Joaquin Correa. Il Tucu si è allenato interamente con il resto della squadra ma resterà comunque a casa, in modo da svolgere un allenamento anche domani ed essere definitivamente pronto per la partita di Champions a Oporto.