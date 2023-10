Inter-Roma, le formazioni ufficiali: torna la ThuLa. El Shaarawy con Lukaku

A volte ritornano. C'è chi è amato e chi no: José Mourinho, squalificato, guarderà Inter-Roma dal pullman, come accadde l'anno scorso quando espugno il "suo" Meazza. Che penserà soprattutto a un altro ex: in un contesto molto acceso, è la gara del ritorno a Milano di Romelu Lukaku, dopo un'estate fatta di promesse, silenzi, rotture. I nerazzurri puntano a riprendere la testa della classifica, i giallorossi cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato e l'assalto alla zona Europa. Calcio d'inizio alle 18, arbitro il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi ritrova dal 1' Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram, quest'ultimo in coppia con Thuram. Solo panchina per Frattesi.

José Mourinho deve fare i conti con le tante assenze, soprattutto nel reparto avanzato. El Shaarawy preferito a Belotti in tandem con Lukaku. Sorprese a centrocampo: fuori Kardsorp e Aouar.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Klaassen, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Agoume, Sanchez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Allenatore: José Mourinho (squalificato, in panchina il vice Foti). A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Gabriel, D'Alessio.