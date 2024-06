Inter, Sanchez ha le idee chiare: "Valuto tutte le offerte, ma la mia idea è continuare in Europa"

vedi letture

Al termine della partita amichevole vinta 3-0 dal Cile contro il Paraguay, l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez è intervenuto ai microfoni de La Tercera, parlando anche del suo futuro che sarà lontano da Milano, una volta scaduto il contratto annuale firmato la scorsa estate: "Valuto tutte le offerte, sono tranquillo, mi piace il calcio. Voglio giocare in un posto dove mi amano e mi apprezzano. La mia volontà è quella di continuare in Europa, questa è la mia idea". A lui sono interessate Panathinaikos, Como e Udinese, mentre il Parma ha smentito di essere sulle tracce del Nino Maravilla per bocca del suo direttore sportivo Pederzoli.

La carriera

Sanchez ha iniziato la sua carriera professionistica nel Cobreloa, un club cileno, dove ha esordito nel 2005. Nel 2006 è stato acquistato dall'Udinese, ma ha trascorso due stagioni in prestito, prima al Colo-Colo in Cile e poi al River Plate in Argentina, dove ha vinto i rispettivi campionati. Nel 2008 è tornato all'Udinese, dove ha mostrato le sue straordinarie doti offensive e ha formato un tridente d'attacco formidabile con Antonio Di Natale e Fabio Quagliarella. Nel 2011 è stato acquistato dal Barcellona per circa 26 milioni di euro, diventando il primo cileno a giocare per il club catalano. Con il Barcellona ha vinto numerosi titoli, tra cui una Liga, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, una Supercoppa UEFA e un FIFA Club World Cup, contribuendo con gol e assist decisivi. Nel 2014 si è trasferito all'Arsenal per circa 35 milioni di euro, dove è diventato rapidamente uno dei giocatori più importanti della squadra. Con i Gunners ha vinto due FA Cup e due Community Shield, distinguendosi per la sua velocità, dribbling e capacità di segnare gol importanti. Nel gennaio 2018 è passato al Manchester United in uno scambio con Henrikh Mkhitaryan.

Tuttavia, non è riuscito a ripetere le sue prestazioni dell'Arsenal e, dopo un periodo difficile, è stato ceduto in prestito all'Inter nel 2019. Nell'agosto 2020, Sánchez ha firmato un contratto permanente con l'Inter, dove ha contribuito alla vittoria della Serie A nel 2021. Successivamente, nell'estate del 2022, è passato al Marsiglia, continuando a mostrare le sue qualità in Ligue 1. Con la nazionale cilena, Sánchez ha avuto una carriera di grande successo, vincendo due Copa América consecutive nel 2015 e 2016 e diventando il miglior marcatore della storia della nazionale cilena.