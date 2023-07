Inter, serve un portiere entro domenica: poi la squadra partirà per la tournée in Giappone

In casa Inter serve un portiere, considerato che per Trubin con lo Shakhtar la trattativa è ancora alle battute iniziali, sarà necessario un grande lavoro di diplomazia unito ai buoni rapporti tra i due club per velocizzare al massimo le pratiche per lo sbarco di Yann Sommer a Milano, possibilmente prima che l’Inter vada in Giappone anche perché sarebbe fondamentale testare lo svizzero negli ingranaggi difensivi già nei primi veri test pre-stagione.

Ma il Bayern temporeggia: Tuchel vorrebbe Mamardashvili

Tuttosport di oggi sottolinea come Thomas Tuchel, nonostante in rosa abbia Alexander Nübel (reduce dal prestito al Monaco) e Sven Ulreich, non vorrebbe liberare tanto facilmente Sommer. O meglio, sarebbe disposto a farlo soltanto se verrà preventivamente acquistato dal Valencia Giorgi Mamardashvili, erede designato di Neuer.