Inter, si lavora a un poker di rinforzi per Inzaghi: da Dimarco a Caicedo

Poker di rinforzi in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Se da un lato i nerazzurri si apprestano a cedere Achraf Hakimi, dall’altro sono pronti ad accogliere volti nuovi. Fa il punto La Gazzetta dello Sport: la certezza è il rientro di Federico Dimarco dal Verona, dopo l’exploit definitivo dell’ultima stagione. L’Inter è pronta ad accelerare poi per Felipe Caicedo, richiesto proprio da Inzaghi: l’ecuadoriano ha un anno di contratto con la Lazio, c’è da capire cosa faranno Pinamonti e Salcedo, entrambi teoricamente in uscita. Sulle fasce, ceduto Hakimi, l’Inter vorrebbe consolarsi con due Emerson: Royal a destra, Palmieri a sinistra. L’idea è puntare al prestito in un caso, per affondare sull’altro: Royal torna al Barcellona dopo il prestito al Betis, mentre Emerson Palmieri (attualmente impegnato con l’Italia a Euro 2020) vuole lasciare il Chelsea e tornare in Serie A anche per giocare di più.