Inter, Skriniar va verso il forfait contro la Juve. È uscito dolorante dalla gara di Porto

Milan Skriniar va verso il forfait per la gara di domenica sera contro la Juventus: gazzetta.it rivela che lo slovacco ha stretto i denti per entrare in campo nel finale al Dragao, ma la lomboglutalgia sinistra che lo aveva costretto a saltare tre partite di campionato è tornata a farsi sentire e ha consigliato al centrale prudenza.