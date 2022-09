Inter, tabù Bayern Monaco a San Siro: sono tre le sconfitte nei tre precedenti a Milano

Serve una reazione in casa Inter dopo il ko nel derby, ma contro il Bayern Monaco non sarà per niente semplice. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le gare coi bavaresi a San Siro sono un tabù: tre ko negli unici tre precedenti i a Milano, ovvero il 1-3 negli ottavi di Coppa Uefa nel dicembre 1988, lo 0-2 nella fase a gironi di Champions del 2006-2007 e lo 0-1 negli ottavi di Champions nel 2011.