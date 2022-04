Inter, testa all'Hellas Verona: Correa per Lautaro, rientra De Vrij. Le ultime da Appiano

vedi letture

Ultime da Appiano sull'Inter. Una sessione video per rivedere gli errori di giocata e posizionamento commessi contro la Juventus ha preceduto oggi la seduta sul campo. Simone Inzaghi si è ancora complimentato con la squadra per la vittoria, ma la testa è già sul Verona. De Vrij è pronto a rientrare in difesa, Lautaro Martinez (squalificato) verrà sostituito da uno tra Correa e Sanchez, con il Tucu in vantaggio per una maglia da titolare. Per il resto contro l'Hellas sarà lo stesso schieramento visto nel derby d'Italia.