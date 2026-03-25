TMW Inter, the last dance per Darmian, Acerbi e De Vrij: non c’è l’intenzione di rinnovare

L’Inter cambia pelle e si prepara a salutare alcuni senatori del ciclo di Simone Inzaghi. Dei giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, in tre casi il rinnovo sembra uno scenario decisamente da escludere, per quella che è la strategia del club nerazzurro.

I tre senatori della difesa. Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian: sono stati, per anni, le certezze nerazzurre. I due difensori centrali restano elementi validi anche sotto la gestione di Cristian Chivu, mentre l’esterno sta vivendo una stagione oggettivamente difficile causa infortuni (appena tre presenze in Serie A). Complici le rispettive carte d’identità, ben lontane da quello che è l’identikit di Oaktree, al momento le trattative per i rispettivi rinnovi di contratto sembrano, se non impossibili, quantomeno improbabili.

A ciascuno il suo. Detto che si parla di tre elementi esperti, l’età non è la stessa. De Vrij, per esempio, è decisamente più giovane: classe ’92, ha da poco festeggiato i 34 anni. Che sia in Arabia Saudita - Inzaghi l’avrebbe voluto a gennaio - o altrove, le soluzioni non gli mancano. Nessun dubbio sul valore tecnico di Acerbi o Darmian, che però hanno rispettivamente 38 e 36 (a dicembre 37) anni. Potrebbero anche appendere le scarpette al chiodo.