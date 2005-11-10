Juventus, c'è la fila per Adzic: Sassuolo, Cagliari e Lecce interessate. La formula

Il Cagliari ha avviato ufficialmente la pianificazione della nuova stagione sportiva definendo i quadri dirigenziali con la nomina di Pietro Accardi nel ruolo di direttore sportivo e il ritorno di Max Canzi come responsabile del settore giovanile. Il presidente Tommaso Giulini intanto sta coordinando direttamente le prime operazioni di mercato, in attesa di definire l'ingresso di nuovi investitori all'interno della struttura societaria.

La rosa rossoblù dovrà affrontare diverse partenze di rilievo rispetto al campionato precedente, date le uscite dei vari Palestra, Kilicsoy, Mazzitelli, Sulemana, Dossena e Folorunsho. Oltre alla necessità prioritaria di acquistare un nuovo centravanti titolare, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la dirigenza ha focalizzato l'attenzione sul centrocampo, inserendosi nella corsa per ottenere il prestito di Vasilije Adzic, mezzala offensiva montenegrina classe 2006 di proprietà della Juventus.

Il giovane centtrocampista ha trovato poco spazio nell'ultima stagione in bianconero e necessita di continuità d'impiego per proseguire il proprio percorso di crescita, dopo aver fatto vedere il suo talento solo a sprazzi (come nel derby d'Italia contro l'Inter). Sul talento della Juventus si registra l'interesse anche da parte di Sassuolo e Lecce, ma il club sardo punta a inserirlo in rosa per sostituire Folorunsho, affidandolo alla guida di Fabio Pisacane, uno che con i giovani ci sa fare.