Il Napoli parlerà spagnolo? Da Gila a Rafa Marin, Juanlu Sanchez e Zeballos, il punto

Il Napoli pianifica le prossime mosse per la sessione estiva del mercato guardando con attenzione ad alcuni profili che parlano spagnolo, fra Spagna e Argentina. L'obiettivo è quello di innalzare in modo significativo sia il tasso tecnico sia il livello di competitività internazionale della rosa azzurra da affidare ad Allegri.

Per quanto riguarda il reparto difensivo è ormai definito il rientro alla base del centrale Rafa Marin, reduce da una stagione molto positiva disputata con la maglia del Villarreal, che ha permesso al calciatore di maturare una preziosa esperienza formativa. Insieme a lui, per completare il pacchetto dei difensori a disposizione della squadra, la dirigenza partenopea ha individuato il profilo ideale in Mario Gila, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e attualmente di proprietà della Lazio.

Spostando l'attenzione sulle corsie laterali, è tornato fortemente in primo piano il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia, un esterno a tutta fascia che era già stato corteggiato a lungo durante la scorsa estate. Questa pista ha guadagnato posizioni importanti anche a causa dell'alto costo per arrivare a Khalaili e della netta resistenza della Fiorentina per la cessione di Dodo. Infine, per il settore offensivo, altro obiettivo è rappresentato dal giovane talento Exequiel Zeballos, ala del Boca Juniors che vedrebbe come un sogno il trasferimento al club campano.