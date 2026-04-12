Inter, Thuram in doppia cifra: "Normalmente ci arrivo prima, ma l'importante è vincere"

L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter vinta col punteggio di 3-4 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Importante andare a riposo con un latro spirito?

"Siamo riusciti a fare il primo gol prima dell'intervallo e ci ha caricato per il secondo tempo".

Quanto è stato importante andare in Nazionale per poi tornare più carico all'Inter?

"Mi ha fatto bene, ho potuto cambiare aria. Sono tornato con più fiducia, meglio per l'Inter".

La vittoria del gruppo?

"Saper soffrire e reagire di squadra è importante, vittoria importante per noi".

Lotta scudetto chiusa?

"Finché non è matematicamente fatta, non si può dire".

Sei arrivato a 10 gol: si contento?

"Ci sono? Ce l'ho fatta, anche se è stata un po' lunga. Normalmente ci arrivo prima, ma l'importante è che l'Inter vinca".