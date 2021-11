Inter, torna d'attualità il nome di Kostic per giugno: il contratto dell'esterno scadrà nel 2023

Inter alla ricerca di un elemento che possa rinforzare la fascia sinistra nel caso in cui Ivan Perisic non dovesse rinnovare il contratto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, a giugno potrebbe tornare d'attualità il nome di Filip Kostic. A giocare in favore dei nerazzurri, si legge, potrebbe essere il contratto del giocatore dell'Eintracht Francoforte che scadrà nel 2023.