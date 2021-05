Inter, Vecino al 45': "È stato difficile non sentirmi utile, ma sono contento di essermi ripreso"

vedi letture

Autore del raddoppio dell'Inter sulla Roma, Matias Vecino ha parlato così ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida del Meazza: Non segnavo da tanto perché sono stato fermo per molto tempo. È stata lunga, sono contento di essermi ripreso, prendere minuti in questo finale per me è importante, per ritrovare certe sensazioni e tornare a sentirmi importante in campo. È stato difficile non sentirmi utile, ma quando mi sono ripreso e sono tornato a lavorare con il gruppo le cose sono cambiate".