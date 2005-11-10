Inter, al via la campagna abbonamenti. Si parte dal 17 giugno: tutti i dettagli

L’Inter ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Dopo un’annata chiusa con la conquista del 21° scudetto e della decima Coppa Italia, i tifosi nerazzurri potranno rinnovare il proprio posto a San Siro a partire da mercoledì 17 giugno.

Anche per la nuova stagione saranno disponibili tre formule: FULL, PLUS e BASE. Il pacchetto FULL comprenderà anche le partite della League Phase di Champions League. Gli abbonati al Secondo Anello Blu, invece, potranno acquistare in anticipo e a prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo contro il Milan, considerato che il settore sarà riservato ai sostenitori ospiti.

La prima fase sarà dedicata agli abbonati della stagione 2025/26, che potranno confermare il proprio posto oppure sceglierne uno diverso tra quelli disponibili. I rinnovi saranno aperti dalle 12 del 17 giugno alle 23.59 del 29 giugno. Dal 3 al 6 luglio sarà invece attiva la vendita anticipata riservata agli iscritti al programma Loyalty Interista. Potranno accedervi gli abbonati che non avranno rinnovato nella prima fase e gli utenti che, entro le 12 del 24 giugno, avranno completato una delle missioni previste: sottoscrizione Inter Club Plus 2026/27, acquisto di una Ticketing Gift Card da almeno 100 euro oppure ordine di almeno 100 euro sull’Inter Online Store.

Gli utenti idonei riceveranno il badge “Missione abbonamenti 2026/27”. Per acquistare sarà comunque obbligatorio possedere una tessera Siamo Noi valida e associata al profilo entro il 24 giugno. L’eventuale vendita libera partirà alle 12 del 10 luglio, in base alla disponibilità residua.