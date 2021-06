Inter, Vidal vorrebbe restare ma l'ostacolo è l'ingaggio: futuro in Asia o in Sudamerica

La sua presenza in casa Inter è sempre più in dubbio. Arturo Vidal potrebbe essere uno degli elementi che il club nerazzurro potrebbe mettere sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista cileno vorrebbe restare a Milano ma il suo ingaggio, 6,5 milioni, è troppo alto. In Patria, si legge, ipotizzano un futuro in Asia o in Sudamerica.