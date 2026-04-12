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Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionato

Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionatoTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:56Serie A
Yvonne Alessandro

La Serie A norvegese (Eliteserien) è ricominciata, ora le 16 principali squadre nella stagione riaperta da 4 giornate dovranno lottare nuovamente per raggiungere i propri obiettivi, ma c'è chi arriva da una batosta sonora. Si tratta del Bodo Glimt di Kjetil Knutsen, capace di eliminare l'Inter ai playoff di Champions League (2-5 risultato complessivo) a campionato nemmeno ripreso per loro. Senza i consueti allenamenti nelle gambe.

Raggiunto il traguardo storico degli ottavi di finale - mai accaduto prima nella storia del club norvegese - i gialloneri hanno impressionato tutti nell'andata casalinga contro lo Sporting Lisbona, salvo poi incassare una rimonta clamorosa (5-0) ad Alvalade da blackout totale per l'ex Milan Hauge e compagni. Tagliato fuori dalla Champions, nonostante le grandi prestazioni sfoggiate contro altre squadre d'élite europee come Manchester City e Atletico Madrid, il Bodo ha raggiunto le semifinali di Coppa di Norvegia.

Peccato che in campionato (Eliteserien) abbia rimediato una sconfitta pesantissima ieri. Un 5-0 senza pietà inflitto dal Viking, attuale seconda migliore potenza in termini di classifica (9 punti in 4 giornate). Invece Knutsen e la sua squadra hanno incassato il primo ko stagionale, subendo cinque reti in una sola partita e ritrovandosi in decima posizione. Certo, ha due partite da recuperare, ma questo risultato e anche l'uscita a vuoto a Lisbona contro lo Sporting, potrebbero essere indicatori di rimpianti per una squadra esperta come l'Inter. D'altronde i nerazzurri il 31 maggio 2025 si giocavano la finale di Champions League contro il PSG alla fine campione d'Europa all'Allianz Arena di Monaco.

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