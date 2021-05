Investimento sicuro più che scommessa. Juventus, Chiesa è già a quota 25 fra gol e assist

Come contro il Porto in Champions, nonostante l'eliminazione. O come contro il Milan in campionato nella gara d'andata. Anche ieri Federico Chiesa è stato decisivo per le sorti della Juventus. La Coppa Italia vinta dai bianconeri contro l'Atalanta ha la sua firma pesante e ben riconoscibile: nel secondo tempo l'ex Fiorentina si è acceso e tutta la squadra è sembrata cambiare volto. Il tutto oltre al gol decisivo.

Come dicevamo non è certo la prima prestazione extralarge di Chiesa in maglia bianconera. All'inizio ci ha messo un po', per trovare la via del gol. Ma una volta aperta la porta sono arrivate 14 esultanze stagionali. Non male, considerando il salto e il primo anno in bianconero, con tutti i problemi di squadra del caso. L'assist, invece, non è mai stato un problema visto che arrivò già alla prima juventina contro il Crotone. In totale, le sue 45 apparizioni stagionali in maglia Juve hanno portato 14 gol e 11 assist, 8 e 9 se consideriamo il solo campionato. Nel mezzo tante buone prestazioni, qualche errore certo, ma in generale la sensazione nitida di una crescita continua, costante, che non tutti avrebbero immaginato a inizio anno. In molti avevano storto il naso di fronte ai 60 milioni complessivi che la Juventus dovrà pagare per il suo cartellino. Ma oggi, meno di un anno dopo, le gesta sul campo stanno dando ragione a chi ha scelto di mettere in conto quell'investimento. Anche e soprattutto in ottica futura.