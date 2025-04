Inzaghi: "Uno come Yamal nasce ogni 50 anni. Lautaro? Se giochi tanto succede"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla così a Sky Sport dopo il 3-3 sul campo del Barcellona, andata delle semifinali di Coppa Italia: "Grandissima partita, contro penso la squadra al momento più forte al mondo o comunque la più offensiva. Bravissimi i ragazzi, ho fatto loro i complimenti. Al ritorno saremo davanti ai nostri tifosi e sarà una finale. La prepareremo nel migliore dei modi".

Cosa vi servirà di più al ritorno?

"Dobbiamo dare seguito a questa partita, in cui abbiamo fatto benissimo. C'è anche un po' di amarezza per il doppio vantaggio annullato, ma bisogna pensare a chi si ha di fronte. Un talento come Yamal nasce ogni 50 anni...".

Come sta Lautaro? Ci potrà essere al ritorno?

"Adesso vediamo, ha avuto un problemino ma era all'ottava partita di fila. Eravamo in tante competizioni e quando uno gioca così tanto, bisogna mettere in preventivo anche questo. Infatti Dumfries e Thuram rientravano e ho dovuto toglierli perché avevo paura potesse succedere qualcosa".

Oggi portate dietro buoni consigli verso San Siro?

"Io sono entusiasta di quanto fatto dai miei ragazzi, abbiamo lavorato benissimo su di lui, raddoppiandolo e triplicandolo. Però anche loro stasera hanno visto che hanno di fronte una grandissima squadra".