Esclusiva TMW Italia, chi per battere l'Irlanda del Nord? Albertosi: "Pio Esposito il più in forma"

Sta per finire il conto alla rovescia che porta al playoff con vista Mondiale fra Italia e Irlanda del Nord: chi vince a Bergamo, questa sera, si qualifica per la finale contro la vincente fra Galles e Bosnia Erzegovina. L'ex portiere di Milan, Cagliari, Fiorentina e della Nazionale azzurra, Enrico Albertosi, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni in vista della sfida di oggi.

L'Italia ce la farà stasera?

"Mi auguro di sì. Sono già due volte volte che non partecipiamo alla Coppa del Mondo, se mancassimo per la terza volta di fila sarebbe un disastro per il calcio italiano".

Lo scotto, per usare un eufemismo, lo abbiamo già avuto nelle ultime due edizioni: questo la fa essere un po' più ottimista?

"Sicuramente abbiamo avuto lo scotto, ma attenzione: mi sembra che Gattuso stia caricando a molla la squadra per la partita di stasera. Purtroppo però anche in caso di successo ci sarebbe poi anche un'altra sfida da giocare, in Galles o in Bosnia. Le partite contro squadre che sulla carta dovrebbero essere inferiori nascondono sempre insidie. Il calcio italiano nelle coppe europee ha fatto brutte figure anche quest'anno, sono rimaste solo Bologna e Fiorentina. Non siamo all'altezza del calcio inglese, spagnolo e tedesco. E se affrontiamo squadre inferiori con leggerezza, rischiamo grosso".

Donnarumma è l'unico campione di questa Nazionale?

"Se parliamo di portieri, vedo bene Carnesecchi dell'Atalanta, in prospettiva, è molto brava".

E negli altri ruoli?

"Donnarumma è il nostro capitatano, è chiaro che deve tenere alta l'atttenzione della squadra. Non ci sono dei fenomeni, è vero, ma ci sono ottimi giocatori che danno il 100% e che possono raggiungere l'obiettivo".

Gattuso le piace?

"Sì, per le sfide che ha affronttato fino ad ora ha fatto molto bene. Bisogna vedere se riuscirà a portare a termine il compito stasera e, nel caso di passaggio del turno, nell'eventuale finale playoff".

Si affiderebbe a Pio Esposito?

"Certamente. Credo che sia uno dei pochi davvero in grande forma, si vede ogni volta in cui gioca o subentra nell'Inter. In Nazionale però ha davanti due grandi giocatori come Kean e Retegui, meglio per la Nazionale".

Milan e Napoli possono credere allo scudetto?

"No, credo che la lotta scudetto sia già chiusa in favore dell'Inter".

Che ne pensa del lavoro di Vanoli alla Fiorentina?

"Spero possa riuscire a salvare la Fiorentina. L'ho vista giocare bene in queste ultime due partite. Anche con l'Inter, nonostante sembrasse poter essere strapazzata visto il gol dopo neanche un minuto. Invece ha saputo mantenere la calma, reagire ed ha ottenuto un pareggio importante e inaspettato".