Albertosi: "Se la Fiorentina va avanti così retrocede. Maignan il più forte per continuità"

"Purtroppo la Fiorentina in questo momento è un po' malandata, diciamo". Parola di Enrico Albertosi. L'ex portiere della Fiorentina ha parlato ai micorofi di Radio Firenzeviola del momento della squadra di Stefano Pioli. I punti però sono pochi: "Pochissimi - ha proseguito -. La squadra è in zona retrocessione e se va avanti così, retrocede. Il problema è che la Fiorentina non riesce a ingranare, neanche quando va in vantaggio: dopo ha sempre dei problemi a portare a casa il risultato. Ha problemi difensivi evidenti".

E sulla squadra di Massimiliano Allegri ha commentato: "Con Allegri ha trovato la formula giusta e sta andando bene. A Torino contro la Juventus ha giocato bene e ha sbagliato il rigore, sennò vinceva la partita. Ha qualità soprattutto in mezzo al campo. Certo, con l'acquisto di Modric, che è ancora un vero talento, ha fatto un salto in avanti: il croato gioca bene e fa giocare bene anche tutti gli altri".

Milan-Fiorentina sarà la sfida fra due portieri come Maignan e De Gea ma l'ex estremo difensore è sicuro: "Sempre Maignan, perché secondo me è più bravo. E lo è sotto il profilo della continuità, del rendimento e anche nel gioco coi piedi. In tutto, insomma. Anche per l'età, che non è un fattore di secondo piano".