Albertosi non ha dubbi su Maignan: "È chiaro che il Milan deve rinnovargli il contratto"

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, parla così delle prestazioni di Maignan in una intervista concessa a Tuttosport: "È chiaro che il Milan deve rinnovargli il contratto, altrimenti dovrebbe trovare un sostituto e non sarebbe semplice. Dopo l’addio di Donnarumma sono stati bravi, è andata bene, ma non è detto che vada sempre così. Comunque questa situazione non influisce sulla prestazione. Il portiere quando va in campo, gioca. Fa la sua partita, non pensa al contratto".

Alla ripresa il derby e la sfida con Sommer (anche lui in scadenza). Quali sono i maggiori punti di forza di entrambi?

"Le caratteristiche migliori di Maignan sono la spinta che ha nel buttarsi e la posizione, mentre Sommer credo sia più bravo nelle uscite. In generale però direi proprio che il francese è tornato su alti livelli, come quelli di quando fu determinante per la vittoria del campionato. Le critiche post scudetto? Il portiere qualche volta può anche sbagliare, come però accade anche agli attaccanti. La differenza è che se sbaglia il portiere purtroppo non c'è rimedio, prendi gol e perdi la partita".

Il derby, secondo Albertosi, è una partita a parte. Non c’è una squadra favorita. Pensa sia una partita bellissima da giocare. L’Inter è prima, il Milan due punti sotto, in tante sono lì, sia i nerazzurri che rossoneri "potranno dire la loro nella lotta scudetto se continuano così", il pensiero dell'ex portiere.