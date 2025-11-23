Albertosi: "Spero che Maignan resti a lungo al Milan. Oggi mi rivedo in Carnesecchi"
In avvicinamento al derby di questa sera tra Inter e Milan, ha parlato a La Repubblica di Milano l'ex portiere Enrico Albertosi. Queste le sue parole sul derby: "Vincerlo ti dà una carica incredibile, anche per le partite successive. Perderlo ti cambia l’umore, vedi tutto nero"
Su Allegri: "Gli allenatori di una volta erano diversi. Max però ha dimostrato di essere bravissimo, i risultati parlano per lui. Sa tirar fuori il meglio dai giocatori".
Su Maignan:"Mi piace. A volte esagera nel tenere il pallone tra i piedi, fa passaggi troppo rischiosi. Ma ora di portieri bravi non ce ne è tanti, spero resti al Milan per molti anni. In chi mi rivedo oggi? In Carnesecchi dell’Atalanta. Trasmette fiducia, esce sui piedi degli avversari, come bisogna fare, senza paura. E poi è uno dei pochi che ancora para".
Su Leao: "È un ottimo giocatore, anche se ogni tanto mi sembra apatico, si allontana dal gioco. Però nelle ultime gare l’ho visto bene".