Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, Gatti: "C'era e c'è una certa aria. Bosnia sfida maschia che può cambiarci il futuro"

Italia, Gatti: "C'era e c'è una certa aria. Bosnia sfida maschia che può cambiarci il futuro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 13:15Serie A
Dimitri Conti

Federico Gatti, difensore della Juventus attualmente impegnato con l'Italia nella caccia a un posto al prossimo Mondiale, ha parlato a Rai Sport in vista della finale dei playoff sul campo della Bosnia di martedì sera, ripartendo però dal successo di giovedì scorso contro l'Irlanda del Nord: "La cosa più importante era vincere e passare alla finale. Ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori, ci stiamo preparando".

I fantasmi del passato vi hanno accompagnati a Bergamo?
"Non li ho vissuti personalmente ma c'era e c'è una certa aria, il peso di un paese sulle spalle. Però serve anche leggerezza, ci giochiamo tantissimo e dobbiamo approcciare al massimo senza sprecare troppe energie nei giorni prima".

Rabbia e rivendicazione le provate?
"Sì, ma ora c'è una partita fondamentale e bisogna trovare tutte le energie possibili da metterci. Sono sicuro che ci sarà lo spirito di voler morire per il compagno e con questo avremo sempre risultati. Poi parlerà il campo, ma sarà una partita molto dura. Io non ho mai giocato in Bosnia ma mi hanno detto che il campo è piccolo, i tifosi sono lì attaccati: sarà una sfida maschia".

Gattuso è il vostro condottiero?
"Il mister ha portato brillantezza ed energia. I risultati poi aiutano a consolidare il gruppo, deve essere un percorso".

I bosniaci hanno alzato già i toni della contesa. Vi aspettate un ambiente ostile? Può essere una motivazione?
"Sì ma dobbiamo pensare a noi stessi. Non mi piace parlare prima delle partite, al giorno d'oggi chiunque si sente in grado di poter giudicare. Questa è una partita che può cambiarci il futuro, dobbiamo vederla in quell'ottica lì e basta. I discorsi lasciamoli agli altri".

Un campo come quello di Zenica svantaggia la tecnica, lo avete valutato?
"Ho giocato in campi peggiori. Non so che condizioni potranno esserci, ma dovremo essere pronti a tutto, la partita è talmente importante che quel che sarà, sarà, ma dovremo dare il 110%".

Cosa significa sfidare Dzeko?
"Ci ho giocato contro al primo anno di Juventus, contro l'Inter: attaccante molto forte, la sua carriera parla per lui. Cercheremo tutte le energie per portarci a casa una partita che può cambiare il futuro di ognuno di noi, e giocheremo per la nazione".

Articoli correlati
Gatti: "Ho giocato in campi peggiori di Zenica. Dzeko? La sua carriera parla per... Gatti: "Ho giocato in campi peggiori di Zenica. Dzeko? La sua carriera parla per lui"
A caccia del Mondiale: Yildiz guida la Turchia, la Juve avrà anche Locatelli e Gatti... A caccia del Mondiale: Yildiz guida la Turchia, la Juve avrà anche Locatelli e Gatti impegnati
Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione... Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Altre notizie Serie A
Gatti: "Ho giocato in campi peggiori di Zenica. Dzeko? La sua carriera parla per... Gatti: "Ho giocato in campi peggiori di Zenica. Dzeko? La sua carriera parla per lui"
D'Amico: "Yildiz oggi è il simbolo della nuova Juventus. E ripartirei da Vlahovic"... D'Amico: "Yildiz oggi è il simbolo della nuova Juventus. E ripartirei da Vlahovic"
Parisi torna sulla simulazione di Como: "Accade tutte le domeniche, ma non sono stato... Parisi torna sulla simulazione di Como: "Accade tutte le domeniche, ma non sono stato d'esempio"
Italia U17, poker contro l'Islanda nel segno di Perillo. Franceschini: "Manca solo... Italia U17, poker contro l'Islanda nel segno di Perillo. Franceschini: "Manca solo l'ultimo step"
Lazio, in ballo il futuro di Romagnoli: torna di moda l'Al-Sadd, decisione a giugno... Lazio, in ballo il futuro di Romagnoli: torna di moda l'Al-Sadd, decisione a giugno
Italia U19, battuta anche la Slovacchia: 3-0 firmato Mosconi, Liberali, Coletta.... Italia U19, battuta anche la Slovacchia: 3-0 firmato Mosconi, Liberali, Coletta. Martedì scontro decisivo
Juventus, il Milan non ha ancora rinunciato al sogno Vlahovic: sul piatto un contratto... Juventus, il Milan non ha ancora rinunciato al sogno Vlahovic: sul piatto un contratto triennale
Inter, premio Romano Fogli a Marotta e Volpi: di cosa si tratta, il comunicato Inter, premio Romano Fogli a Marotta e Volpi: di cosa si tratta, il comunicato
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa a Conte. Che succede tra Ranieri e Gasp? Spalletti prova a convincere Vlahovic a restare. Paratici e Sarri parlatevi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, il nuovo acquisto Kostic è arrivato in città: stamattina le visite mediche a La Madonnina
Immagine top news n.1 Inter, sarà rivoluzione in difesa: Barça in pressing per Bastoni, tutti i nomi in uscita e in entrata
Immagine top news n.2 Un arbitro francese per Bosnia-Italia, lo stesso della Macedonia 4 anni fa: dirige Turpin
Immagine top news n.3 Napoli, deadline Lukaku: o farà ritorno entro martedì oppure verrà messo fuori rosa
Immagine top news n.4 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sull'Italia: Scamacca in gruppo
Immagine top news n.5 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sulla Bosnia: dubbio Kolasinac
Immagine top news n.6 Chi è il diciannovenne Andrej Kostic, il primo colpo del Milan per la stagione 2026-2027
Immagine top news n.7 Kean festeggia il gol sui social: "Se non sei odiato, non stai facendo niente. Forza azzurri!"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Lo spirito 'juventino' dell'Italia di Gattuso: vincere è l'unica cosa che conta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale
Immagine news podcast n.2 "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.4 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 D'Amico: "Yildiz oggi è il simbolo della nuova Juventus. E ripartirei da Vlahovic"
Immagine news Serie A n.2 Parisi torna sulla simulazione di Como: "Accade tutte le domeniche, ma non sono stato d'esempio"
Immagine news Serie A n.3 Italia U17, poker contro l'Islanda nel segno di Perillo. Franceschini: "Manca solo l'ultimo step"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, in ballo il futuro di Romagnoli: torna di moda l'Al-Sadd, decisione a giugno
Immagine news Serie A n.5 Italia U19, battuta anche la Slovacchia: 3-0 firmato Mosconi, Liberali, Coletta. Martedì scontro decisivo
Immagine news Serie A n.6 Juventus, il Milan non ha ancora rinunciato al sogno Vlahovic: sul piatto un contratto triennale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Osti: "Palermo è una città affamata di calcio. Lavoriamo tutti per conquistare la Serie A"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Fiori: "Non siamo come Davide contro Golia. Ai tifosi dico sosteneteci in massa"
Immagine news Serie B n.3 Fra il tifo per il River e l'idolo Buffon. Chichizola si racconta: "Il Modena ha un bel futuro"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Mascardi è scivolato nelle gerarchie. Ma le sirene dalla Serie A non cessano
Immagine news Serie B n.5 Modena, Tonoli nel mirino di tre club di Serie A: la valutazione è attorno ai 5 milioni
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Calò: "Bisogna alzare il livello in queste sei gare. Per arrivare il più in alto possibile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, alta tensione nella piazza: volantini contro la famiglia Rizzo e il dg Mangiarano
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Santoni: "Soffrire altre quattro settimane per raggiungere l'obiettivo playoff"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Tacchinardi: "Con la Pro Patria importante vincere, ma non siamo ancora salvi"
Immagine news Serie C n.4 Cicerelli ritrova Porro dopo l'infortunio: abbraccio tra i due al termine di Latina-Catania
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Ciofani: "Stagione difficile ma la riconoscenza verso questi ragazzi è immensa"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 34ª giornata. il ricchissimo programma della domenica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Nuovo record di pubblico in NWSL: in 63mila per Denver-Washington. Con 2 italiane in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter-Roma aperta a tutto, Fiorentina per la rimonta sulla Juve. Le semifinali di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Agli USA non basta McKennie, il Belgio vince 5-2 in amichevole ad Atlanta. In gol CDK
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Pinones Arce: "Per rimontare la Juve servono pazienza e fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Canzi: "Non abbassiamo la guardia contro la Fiorentina. Vogliamo la finale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Vogliamo la finale di Coppa Italia. Inter? Ci sta dando molto filo da torcere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!