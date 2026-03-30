Gatti e Politano in coro: basta paure. Gattuso il vero leader di questa Nazionale

È cambiata l’aria attorno alla Nazionale. È quello che emerge dalle parole degli azzurri, il gol di Sandro Tonali sembra aver tolto il tappo alle paure, scacciate via dal 2-0 sull’Irlanda del Nord. Federico Gatti, intervistato da RaiSport, lo dice chiaramente: “I fantasmi del passato? Non li ho vissuti personalmente ma c'era e c'è una certa aria, il peso di un paese sulle spalle. Però serve anche leggerezza, ci giochiamo tantissimo e dobbiamo approcciare al massimo senza sprecare troppe energie nei giorni prima".

Il difensore centrale della Juventus non sembra preoccupato dalle condizioni del campo di Zenica: "Ho giocato in campi peggiori. Non so che condizioni potranno esserci, ma dovremo essere pronti a tutto, la partita è talmente importante che quel che sarà, sarà, ma dovremo dare il 110%". Il fattore ambientale non è un tema nemmeno per Matteo Politano, intervistato da Vivo Azzurro TV: “Dobbiamo partire forte dal 1', senza farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Dobbiamo pensare a dare il massimo, poi il campo parlerà".

L’esterno del Napoli, come anche il difensore bianconero, individua in Gattuso il leader di questa Nazionale: “Rino ci tiene tantissimo al gruppo e al fatto che bisogna andare tutti nella stessa direzione, che tutti pensino allo stesso modo e in maniera sana. Lui è un motivatore e chiede il massimo a tutti, sia negli allenamenti che nelle partite. L'ho ritrovato ancora più carico rispetto a Napoli".