Gli occhi della Premier League su Gatti: ci pensano tre club. E la Juventus fissa il prezzo

L’estate della Juventus può portare anche a sacrifici importanti e tra i nomi che potrebbero accendere il mercato c’è quello di Federico Gatti. Il centrale bianconero, reduce da stagioni di crescita costante, è uno dei profili che il club potrebbe valutare in uscita per finanziare parte delle operazioni future. La valutazione fissata dalla società si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Nelle ultime settimane il difensore ha già respinto le avances del Galatasaray, ma il discorso cambia di fronte all’interesse della Premier League, campionato che osserva con attenzione la sua situazione.

L’Everton segue Gatti da tempo, ma nelle ultime ore si sarebbero mosse anche Aston Villa e Crystal Palace, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Sullo sfondo resta vivo pure l’interesse del Fulham, altro club che apprezza le caratteristiche dell’ex Frosinone. A pesare nelle riflessioni del giocatore ci sarebbe anche il poco spazio trovato di recente durante la gestione Spalletti. Gatti non vorrebbe vivere un’altra stagione lontano dai riflettori e dalle gerarchie principali, motivo per cui in estate potrebbe prendere in considerazione nuove opportunità.

Attenzione anche alla Serie A, dove Napoli e Milan avevano già manifestato interesse nelle scorse finestre di mercato. Il futuro del difensore resta aperto e la Premier sembra pronta a fare sul serio. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.