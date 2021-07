Italia, Sirigu: "Donnarumma è umile. Erede di Buffon? Manteniamo i toni soft"

Prima con la Spagna, poi con l'Inghilterra. Restano nella memoria le immagini di Gigio Donnarumma a colloquio con Salvatore Sirigu prima della lotteria dei calci di rigore. Il secondo portiere azzurro, intervistato dal Corriere della Sera, non svela cosa si sono detti: "Resterà per sempre un segreto tra me, lui e Meret, un altro giovane serio e sereno. Io sono più vecchio, mi ascoltano. Gigio ha umiltà e testa sulle spalle, perciò mi piace: i calciatori passano, gli uomini restano".

È l’erede di Buffon?

"Manteniamo toni soft. Gigi è l’unico che ha attraversato le generazioni al top".