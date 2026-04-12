Italiano: "Bravo Orsolini dopo un periodo no. Aston Villa? Per me all'andata buona prestazione"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato a Sky Sport il successo casalingo conquistato sul Lecce con il risultato di 2-0 che ha segnato li ritorno degli emiliani alla vittoria casalinga, nel segno di Orsolini: “Sono le cose più positive, abbiamo sempre avuto fiducia in Orsolini e oggi è stato bravo. Prima di tutto con una prestazione di qualità, e poi riuscendo a metterla dentro dopo un periodo in cui tutto gli girava storto. Bravo anche Bernardeschi a dargli palla. La partita non è stata come quella con l’Aston Villa nel ritmo, però abbiamo concesso poco e penso sia una vittoria meritata”.

Che luce proietta questa partita su Birmingham?

“Volevamo affrontare l’Aston Villa con una vittoria, ci siamo riusciti. Quella prestazione è figlia della ripartenza dopo la sosta, per me resta una prestazione di alto livello. Poi è chiaro che se commetti distrazioni una squadra come la loro ti castiga. Non so quante percentuali abbiamo, ma andremo lì a giocarci la nostra partita come abbiamo fatto in Champions”.