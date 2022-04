Ivan Perisic supera Maicon: nessuno all'Inter ha fatto più assist del croato negli ultimi 15 anni

Con l'assist per il gol di Brozovic contro la Roma, Ivan Perisic entra nella storia, almeno quella recente, dell'Inter. Nelle ultime 15 stagioni, ovvero dal 2007/2008, il croato è infatti il giocatore che ha fornito più passaggi vincenti ai compagni. Sono 36 gli assist attuali dell'esterno, che proprio contro la Roma ha superato Maicon in questa speciale classifica (35).

In the last 15 seasons (since 2007/08), Ivan #Perisic is the Inter player to have laid on the most assists (36) in Serie A, having now surpassed Maicon (35)#FORZAINTER #Assistman pic.twitter.com/Vp2sSPCD6f

