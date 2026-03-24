Jesus Rodriguez lascia la Spagna U21 e torna a Como. La RFEF parla di infortunio al ginocchio

Jesus Rodriguez lascia il ritiro della Spagna Under 21. La comunicazione ufficiale in merito all'esterno del Como arriva direttamente dalla Federcalcio spagnola, che come motivazione parla di "infortunio al ginocchio domenica scorsa durante una partita con il suo club". Al suo posto il ct David Gordo ha chiamato Joel Roca , giocatore del Girona, per le gare contro Cipro e Kosovo (entrambe valide per le qualificazioni all'Europeo 2027).

"Lo staff medico della RFEF , in costante contatto con i colleghi del Como 1907, ha ritenuto opportuno che Jesús Rodríguez continui il suo percorso di recupero presso il suo club", specifica il comunicato ufficiale della Spagna.

Resta da seguire adesso l'evoluzione del quadro clinico relativo alle condizioni di Jesus Rodriguez, uscito appunto nel corso del primo tempo della partita vinta 5-0 contro il Pisa nell'ultimo turno di campionato. Nel post gara, il tecnico Fabregas aveva parlato di un problema alla tibia: "Ha iniziato la partita con un colpo, si vedeva da vicino che non era a suo agio, non si trovava bene. Peccato, per caratteristiche della partita era perfetto. Ma ha chiesto il cambio. Colpo alla tibia destra", le parole in conferenza stampa.

Di seguito dunque l'elenco aggiornato dei convocati del Como in Nazionale:

Nico Paz (Argentina)

Maximo Perrone (Argentina)

Martin Baturina (Croazia)

Ivan Smolcic (Croazia)

Tasos Douvikas (Grecia)

Mergim Vojvoda (Kosovo)

Assane Diao (Senegal)

Noel Tornqvist (Svezia)

Alex Valle (Spagna U21)

Adrian Lahdo (Svezia U19)