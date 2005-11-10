Jovetic: "Ho detto due volte no alla Juve per amore di Firenze, in estate c'era il Lecce"
Paolo Lora Lamia
Stevan Jovetic, attaccante dell'AEL Limassol con un passato in Italia con le maglie di Fiorentina e Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Inevitabile parlare del suo periodo a Firenze: "Corvino anticipò la concorrenza di tante squadre, tra cui la Juventus. I bianconeri mi contattarono e dissi "no, grazie". Successe pure un paio d'anni dopo, non lo avrei mai fatti ai fiorentini. Prima, invece, mi aveva cercato anche l'Inter: ci siamo ritrovati dieci anni dopo". Corvino suo talent scout dunque, con cui poteva ritrovarsi quest'estate: "Eravamo abbastanza avanti con il Lecce, però poi Pantaleo è andato via e non se n'è fatto nulla".
Sempre sui suoi anni in viola: "Prandelli un papà calcistico, mi diceva che sarebbe arrivato il mio momento. Abbiamo passato notti speciali insieme, come quelle in Champions. Anche con Mihajlovic il rapporto era speciale: mi chiamava quando ero infortunato, dicendomi che sarei tornato più forte di prima". Rapporto non idilliaco, invece, con Montella: "Mi tolse la fascia, solo perché avevo deciso di andare via a fine anno. Io l'avrei onorata fino alla fine".