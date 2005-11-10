"L'Omonia, pur essendo inferiore rispetto all'anno scorso, è pur sempre una bella squadra, è solida e saranno molto più coperti. D'altronde non potranno attaccare come fanno qui, per questo mi immagino tanti contropiedi in modo da poter far male il più possibile". Stevan Jovetic ha favorito questa lettura per l'interpretazione della sfida dell'Omonia contro la Juventus, in programma tra due giorni all'Allianz Stadium per il quinto turno di League Phase di Europa League. L'attaccante montenegrino conosce la squadra di Nicosia perché l'ha sfidata diverse volte con il suo AEL Limassol.

Juventus davanti

Nell'intervista concessa a TuttoJuve l'ex Fiorentina e Inter ha tuttavia conferito il grado di favorita alla formazione di Luciano Spalletti: "Assolutamente sì, in maniera piuttosto chiara. A Nicosia davanti al loro pubblico sarebbe stata una partita diversa, come quella ad esempio col Celta Vigo, ma allo 'Stadium' partono sfavoriti. Non è una squadra da sottovalutare, perché comunque hanno raccolto 6 punti in 4 partite, ma i valori sono differenti".

I pericoli

Su quali siano, invece, i punti di forza dell'Omonia Jovetic ha suggerito: "Un giocatore da tener d'occhio è Ewandro, che ha giocato anche in Italia nell'Udinese, con cui ho giocato l'anno scorso e mi piace molto. Passa un po' tutto da lui in quella squadra. Un altro interessante è Montnor, poi Tankovic e il difensore Coulibaly, anche Fabiano è bravo. Lui è brasiliano, ma gioca con la nazionale del Cipro e lo abbiamo visto di recente in Nations League".