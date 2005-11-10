"Sicuramente è un periodo difficile". Stevan Jovetic comincia con sincerità estrema e una buona dose di consapevolezza della situazione nella quale grava la Fiorentina, sedicesima in classifica e con soli 9 punti in 12 partite. L'ex bomber viola, passato anche dall'Inter in Serie A, ha rilasciato un'intervista a Toscana TV per spiegare il momento critico che sta attraversando la squadra di Paolo Vanoli.

L'analisi precisa

"Secondo me i giocatori ci sono, questo non si discute: sono stati investiti tanti soldi. La Fiorentina deve essere almeno tra le prime sei o sette squadre, lo sappiamo tutti. Però i continui cambiamenti degli allenatori, uno dopo l'altro, secondo me alla fine non portano mai qualcosa di bello", ha evidenziato il 37enne dell'AEL Limassol. "Bisognerebbe dare fiducia a qualcuno per più tempo, permettergli di lavorare e di esprimere le proprie idee. In questo modo, secondo me, arriveranno anche i risultati, perché la qualità c'è".

Cosa manca fortemente

"Io sono sempre dell'idea che in ogni squadra ci sia bisogno di almeno due o tre giocatori d'esperienza", la sottolineatura di Jovetic. "Sarebbe ottimo averne uno a centrocampo e uno per ogni reparto. Soprattutto in momenti come questo, quando mentalmente sei giù e i risultati non arrivano, serve qualcuno che ti trasmetta calma grazie alla propria esperienza. Una persona che ti faccia capire che, piano piano, puoi uscire dalle difficoltà. È molto più complicato quando in squadra sono tutti giovani". Ai tempi di Jovetic i capi spogliatoio e in campo erano diversi e di un certo livello: "C'erano Mutu, Gilardino, Frey e Dainelli. Poi sono arrivati anche Pizarro, Gonzalo Rodriguez, Aquilani e Borja Valero. Avevamo sempre un mix tra giocatori giovani ed esperti, ed era importante avere tante personalità di riferimento".