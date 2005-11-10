Torna a parlare il grande ex Stevan Jovetic, attaccante montenegrino ospite di Toscana TV, che ha trascorso anni importanti in maglia Fiorentina in passato. Oggi invece gioca all'AEL Limassol, con 37 anni d'età: "Sto bene, tutto bene. Mi trovo a Limassol, a Cipro, dove questo è il mio terzo anno. Sinceramente mi sto godendo questa esperienza, anche perché il calcio qui è in grande crescita negli ultimi anni. Ci sono cinque squadre che giocano in Europa. Ho trascorso due anni all'Omonia, con cui l'anno scorso ho vinto il campionato, mentre adesso mi sono trasferito in un'altra squadra di Limassol, con cui ho firmato per altri due anni".

Onestà assoluta

Poi ha proseguito sul suo benessere a Cipro: "La mia famiglia sta bene qui e anche la gestione della quotidianità è più semplice: non ci sono ritiri prima delle partite, arrivi allo stadio, mangi, riposi due o tre ore e poi giochi. A questo punto della carriera ho bisogno di qualcosa di un po' più leggero". Impensabile non parlare della Fiorentina con Jovetic e di un'altra stagione preoccupante in termini di classifica: "Sicuramente è un periodo difficile. Secondo me i giocatori ci sono, questo non si discute: sono stati investiti tanti soldi. La Fiorentina deve essere almeno tra le prime sei o sette squadre, lo sappiamo tutti. Però i continui cambiamenti degli allenatori, uno dopo l'altro, secondo me alla fine non portano mai qualcosa di bello. Bisognerebbe dare fiducia a qualcuno per più tempo, permettergli di lavorare e di esprimere le proprie idee. In questo modo, secondo me, arriveranno anche i risultati, perché la qualità c'è".

Fattore mancante

C'è qualcosa che il 37enne ha notato mancare all'interno della rosa della Viola, vale a dire i leader: "Io sono sempre dell'idea che in ogni squadra ci sia bisogno di almeno due o tre giocatori d'esperienza. Sarebbe ottimo averne uno a centrocampo e uno per ogni reparto. Soprattutto in momenti come questo, quando mentalmente sei giù e i risultati non arrivano, serve qualcuno che ti trasmetta calma grazie alla propria esperienza. Una persona che ti faccia capire che, piano piano, puoi uscire dalle difficoltà. È molto più complicato quando in squadra sono tutti giovani". Ai tempi di Jovetic i capi spogliatoio e in campo erano diversi e di un certo livello: "C'erano Mutu, Gilardino, Frey e Dainelli. Poi sono arrivati anche Pizarro, Gonzalo Rodriguez, Aquilani e Borja Valero. Avevamo sempre un mix tra giocatori giovani ed esperti, ed era importante avere tante personalità di riferimento".

Giudizio finale

Franco Mastantuono e Alieu Njie ultimamente stanno cercando di trascinare la Fiorentina fuori da zone compromettenti di classifica e il montenegrino ne ha parlato così: "Mastantuono lo conosco meglio, perché l'ho seguito anche quando giocava al Real Madrid. Mi piace molto: è un giocatore forte, mancino e bravo nell'uno contro uno. Secondo me può fare la differenza. L'altro, invece, non lo conosco così bene. L'ho visto giocare, ma non abbastanza per poter dare un giudizio più approfondito". In conclusione Jovetic ha analizzato il grado di responsabilità all'interno della Viola: "Prima di tutto devono restare tutti uniti e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, cercando di capire cosa può fare meglio. Oggi, tra i giovani, capita spesso di sentire che la colpa è di qualcun altro. Invece bisogna partire da se stessi e guardare a quello che si può migliorare. Adesso più che mai devono essere uniti, magari anche organizzando qualcosa insieme, andando a cena o facendo altre attività, giusto per rafforzare lo spirito di squadra".