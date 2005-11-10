Ma dov'è finito Stevan Jovetic? La vecchia conoscenza della Serie A (Inter e Fiorentina), attualmente milita nell'AEL Limassol in Serie A cipriota (Cyprus League) e ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve per raccontarsi a 37 anni: "Sta andando davvero molto bene: con la nazionale ci siamo assicurati il primo posto nel raggruppamento C e giocheremo il play-off, con l'AEL siamo secondi e abbiamo vinto l'ultima partita per 2-1".

Nuova vita a Cipro

Dopo l'estate del 2024 l'attaccante montenegrino ha lasciato l'Omonia Nicosia per sbarcare nell'AEL e ha raccontato le ragioni: "Per il progetto, ma anche per una questione di vicinanza a casa. Ho sempre vissuto qui a Limassol e volevo giocare per i loro colori, Nicosia dal punto di vista logistico non era proprio vicinissima. All'Omonoia c'è stato un ridimensionamento, i migliori giocatori della passata stagione sono andati via e non sono stati sostituiti. C'erano anche alcune cose che non mi piacevano, per questo ho preferito cambiare. Ho firmato due anni e ho gran voglia di far bene".

Ritorno in A saltato

Invece c'è chi si è interessato a domandare di un possibile retroscena di mercato la scorsa estate per un ritorno in Italia e Jovetic ha confidato: "No, nessuna offerta. C'è stato un qualcosa con il Lecce sul finale della scorsa stagione, ero andato a vedere la sfida con il Genoa e avevo avuto un incontro con Corvino. Era quasi fatta, ma poi è andato via e la situazione è cambiata. Ma non ho nessun rammarico. Qui la mia famiglia si sta godendo la vita, non era più il caso di far cambiare nuovamente paese a mio figlio per la sesta volta. Ho preferito la stabilità".