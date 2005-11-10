Jovetic e il periodo all'Inter: "C'era gran caos, con Spalletti non ho avuto pazienza"

Nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Stevan Jovetic ha ripercorso il suo periodo in Italia. Se alla Fiorentina ha vissuto tanti momenti felici, non si può dire esattamente lo sesso di quando ha vestito la maglia dell'Inter: "Era un gran casino, avevamo tre presidenti. Cambiammo cinque allenatori in due stagioni. Il primo anno con Mancini ho fatto bene, il secondo sono finito fuori rosa senza motivo. Pioli non mi ha mai dato una spiegazione. De Boer lasciamo perdere... nemmeno lo considero. Spalletti, invece, mi chiamò e mi chiese di avere pazienza. Non ne ho avuta, volevo giocare".

Momenti di tensione anche con i compagni: "Mi presi con Guarin dopo una partita con la Lazio. Venne da me a muso duro e disse cose che non doveva dire. Con Icardi invece fu amplificata: litigammo in allenamento, cose che succedono". In chiusura, un rimpianto della sua carriera: "Aver detto di no al Real dopo il secondo anno a Firenze. Volevo continuare a giocare e pensavo che ci sarei arrivato più avanti. Dieci giorni dopo, mi sono rotto il crociato".