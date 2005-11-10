Juanlu Sanchez nel mirino della Fiorentina: il Siviglia aspetta offerte per lui, costa 5 milioni

E' confermato l’interesse della Fiorentina per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia. Su di lui registrano i sondaggi della società viola ma anche dell’Atalanta. Il suo valore di mercato è calato a 5 milioni per via delle prestazioni al di sotto delle aspettative, così secondo quanto riporta El Diario de Sevilla il club andaluso aspetta offerte

Il Wolverhampton potrebbe pensarci, il prezzo non sarebbe certo un problema

Si ipotizza che possano arrivare anche dalla Premier League con il Wolverhampton che un anno fa aveva provato ad acquistarlo: nel frattempo gli arancio sono finiti in Championship, ma dal punto di vista economico non sarebbe certo un problema accontentare gli andalusi, anche della seconda serie. Oggi il Siviglia ha bisogno di fare cassa e di vendere un terzino tra Juanlu Sanchez e Carmona, visto anche l’arrivo dal Getafe di Juan Iglesias.