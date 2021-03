Juric e il messaggio di stima a Pioli: "Ho un debole per lui, è uno che ti viene voglia di tifare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, mister Ivan Juric ha speso belle parole per il prossimo avversario in campionato del suo Verona: "Il Milan ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l'Udinese, che non è mai facile da battere perché si chiude molto bene. A me il Milan piace molto, nella scelta dei giocatori che ha preso: dinamici, tecnici e di corsa. Poi ho un debole per Pioli, è uno che ti viene voglia di tifare. Domani dobbiamo andare oltre, a Benevento abbiamo commesso errori che non sono stati puniti. Dovremo fare una partita perfetta".