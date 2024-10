Juric: "Soulè equivoco totale. Un anno in Serie A col Frosinone, qui aspettative enormi"

Dopo l'intervista a 'Sky', l'allenatore della Roma Ivan Juric in conferenza stampa ha ribadito un concetto: alla Boras Arena dove la sua squadra ha perso 1-0 contro l'Elfsborg ha visto tante cose positive. "Non sono affatto deluso, a volte è strano. Siamo delusi per il risultato, ma ho visto miglioramenti nel livello di gioco e nelle idee. Potevamo fare meglio in certe scelte, potevamo realizzare dei gol, ma ho visto anche tante cose positive. Dove dobbiamo migliorare tanto è nella reattività, ci sono momenti in cui anche in superiorità numerica non siamo riusciti a essere aggressivi. Qualcosa ci è mancato in attacco, abbiamo subito qualche ripartenza di troppo, ma abbiamo anche preso un gol a caso".

Cosa accade con Soulè?

"Soulè in questo momento non è determinante come lui vorrebbe, ma qui è un equivoco totale. Ha fatto un anno a Frosinone, ma diamogli tempo. E' vero che a Roma le aspettative sono enormi ma lasciamolo crescere. A me piace il fatto che non si nasconda mai. L'erba sintetica è stata un fattore? Non vogliamo scuse".

Queste le cifre dell'operazione che questa estate ha portato Matias Soulè dalla Juventus alla Roma: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano a fronte di un corrispettivo di € 25,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 22,4 milioni, al netto degli oneri".