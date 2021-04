Juve, a Firenze Pirlo cerca i gol degli attaccanti. Con Ronaldo pronto a tornare Morata

La Fiorentina quest’anno non provoca bei ricordi per tutto l’ambiente bianconero: nella mente c’è la gara d’andata persa malamente tra le mura dell’Allianz Stadium. L’annullamento del 3-0 a tavolino sul Napoli e la conseguente gestione della squalifica di Rabiot avevano distratto la squadra che sul campo ha prima preso gol dopo pochi minuti e poi giocato praticamente tutta la gara, in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Cuadrado. C’era Prandelli e non Iachini sulla panchina viola in quella sfida di dicembre, Pirlo troverà dunque un altro tecnico rispetto all’andata a guidare gli avversari. “Iachini è tornato da qualche partita dopo aver cominciato il percorso. Lo conosciamo, - ha detto Andrea Pirlo in conferenza stampa, - allena da tantissimi anni: ha riportato compattezza e ovunque va lascia la sua impronta, sappiamo cosa ci aspetterà. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma abbiamo in testa la partita dell'andata che è stata la prima sconfitta e abbiamo grande spirito di rivalsa contro quella che è storicamente un’avversaria”.

PIRLO CERCA I GOL DEGLI ATTACCANTI - Dopo la trasferta di Bergamo della scorsa settimana, torna a viaggiare con la squadra lontano da Torino anche Cristiano Ronaldo. E su nervosismo, e gestione, del portoghese nelle ultime uscite si è soffermato Andrea Pirlo: “Non lo so io sono al primo anno e c'è stato chi l'ha avuto per più tempo. Ho un bellissimo rapporto con lui, ha sempre voglia di fare bene. Vuole sempre raggiungere il massimo e questi sono atteggiamenti normali, si arrabbia anche quando non vince la partitella. Vuole sempre dare il suo apporto e questo deve essere positivo per i ragazzi”. CR7 è la certezza dell’attacco che proverà a far male alla Fiorentina e trascinare alla vittoria la Juventus conquistando punti importanti nella corsa Champions. Il dubbio è sul compagno di reparto: da un lato la continuità e le risposte positive di Dybala, dall’altro il peso offensivo e i movimenti di Morata. “Dybala sta molto meglio, - così Pirlo in conferenza, - si è visto anche l'altra sera. Più mette minuti nelle gambe, che iniziano a girare sempre meglio, e più migliora. Morata sta bene, è forte e ci ha dato tanto quest’anno. Mercoledì non ha giocato dall’inizio per turnover: ho tre attaccanti di livello e in base all'avversario decido chi far giocare”. E dall’inizio dovrebbe ritrovare spazio lo spagnolo con l’argentino come arma a gara in corso.

DANILO STRINGE I DENTI, ANCORA CUADRADO ALTO - Qualche acciacco posto Parma per Danilo che però è pronto a stringere i denti piazzandosi sul lato destro della retroguardia con Alex Sandro, fresco di doppietta col Parma, sul lato opposto. Titolare Chiellini con De Ligt leggermente favorito su Bonucci in mezzo; torna Rabiot con Bentancur a comporre la cerniere in mediana, sugli esterni Cuadrado ancora alto a destra con uno fra Ramsey e McKennie sul versante opposto. Tutti per un obiettivo: vincere e “vendicare” la batosta dell’andata.