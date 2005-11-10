TMW Juve, addio Vlahovic. Spalletti disse: "Non si può giocare a calcio senza uno come lui"

Luciano Spalletti non la prenderà benissimo. L’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus non è un fulmine a ciel sereno, ma finora non era nemmeno una certezza. Gli ultimi confronti hanno invece sancito l’impossibilità di andare avanti, e il più deluso sarà con tutta probabilità il tecnico toscano. In più occasioni, infatti, l’ex ct aveva espresso il suo profondo apprezzamento nei confronti del centravanti serbo.

Ipse dixit. L’occasione più clamorosa è di inizio maggio: il 9 del mese Dusan, già a segno con il Verona al rientro dall’infortunio, decide con un suo gol la vittoria della Juventus sul Lecce, che ridà ai bianconeri vane speranze di Champions League. Il commento post partita di Spalletti è chiaro: “Non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche. Cioè senza un terminale fisico, forte, che fa gol. Anche David fa gol ma la palla addosso…”. Era un botta e risposta, senza prosecuzione, ma con un’indicazione chiara: a Dusan puoi buttare addosso il pallone e ci pensa lui, a David serve una profondità che la Juve non riesce a offrire.

Fatti, oltre che parole. La stima di Spalletti, del resto, è stata testimoniata dalle sue scelte in campo: Vlahovic, quando è stato al meglio, ha sempre giocato e, nonostante una lunga assenza per infortunio, è il centravanti bianconero con più gol in stagione. Le parole di Lucio, d’altra parte, non volevano essere un aut aut sul futuro di Dusan: il punto è avere un giocatore con quelle caratteristiche. Sfumato quello che sarebbe stato il preferito, sta alla dirigenza accontentare il proprio allenatore. Ammesso che ci riesca.