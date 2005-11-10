Juventus, Spalletti spera ancora in Vlahovic. David sacrificabile ma il canadese vuole restare

Randal Kolo Muani sarà un nuovo giocatore della Juventus, ma potrebbe non finire qui per l'attacco. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti non ha ancora perso le speranze di riavere Dusan Vlahovic in bianconero. Il centravanti è svincolato dal 1° luglio e non sono arrivate offerte in grado di soddisfarlo.

Le alternative a Vlahovic

Non a caso ci sono stati dei contatti col giocatore. La Juventus intanto segue altri profili simili almeno strutturalmente: Mateo Pellegrino è sempre nel mirino, la valutazione del Parma è ritenuta troppo alta (30 milioni) e c'è anche la Fiorentina su di lui. Joshua Zirkzee è un altro obiettivo.

Serve sfoltire l'attacco: David l'indiziato a partire

Tuttavia c'è prima da sfoltire il reparto: Openda è già andato a Lione, ma restano Arek Milik e Jonathan David. A cui si aggiunge Ekhator e, quando arriverà, Kolo Muani. Il canadese è l'indiziato a partire, ma la sua volontà è quella di avere una seconda chance in bianconero.