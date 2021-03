Juve, Alex Sandro nella lista dei cedibili. Se resta pronto il passaggio definitivo tra i centrali

Secondo giorno di lavoro settimanale tra le mura del Training Center della Continassa per gli 11 giocatori rimasti a Torino non impegnati con le rispettive nazionali. Lavoro fisico ed esercitazioni tecniche sui terreni del centro sportivo, segnale di un lavoro leggero che entrerà realmente nel vivo, in vista della ripresa del campionato, la prossima settimana quando cominceranno a rientrare tutti i giocatori in giro per l’Europa. Tra i presenti a disposizione di Andrea Pirlo c’è Alex Sandro, alle prese con un fastidio muscolare, che gli ha impedito di essere arruolabile con il Benevento, in fase di smaltimento pressoché totale. E il brasiliano è uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento per l’estate che verrà: non più considerato indispensabile e con un pesante ingaggio da 6 milioni netti più bonus fino al 2023.

CESSIONE O INSERIMENTO TRA I CENTRALI - Sono pochi i giocatori iscritti alla lista degli incedibili in casa Juventus. Il rosso in bilancio e un monte stipendi esageratamente elevato obbliga Madama a ragionare su come regalare respiro ai conti. E tra gli uomini per i quali una cessione verrebbe senza dubbio considerata figura quello di Alex Sandro. Il brasiliano, ormai lontano parente di quello esplosivo arrivato nell’estate del 2015 a Torino dal Porto, è tutto fuorché una pedina intoccabile nello scacchiere bianconero. Tanti bassi e pochi alti, un compenso da top player ma ancora un appeal che potrebbe catturare le attenzioni di qualche big sparsa per l’Europa (PSG su tutte). Quanto è certo che la Juventus farà un investimento per rinforzare l’out mancino considerato il poco apporto offerto in zona d’attacco da parte del numero 12: Gosens ed Emerson Palmieri i nomi più gettonati. Se non dovesse lasciare il capoluogo piemontese, l’opzione al vaglio, provata anche con risultati alterni in stagione, è quella di fare di Alex Sandro un componente del pacchetto di difensori centrali. Con dei miglioramenti da apportare, ma con la fisicità e l’abilità palla al piede che possono tornare utili nel costruire una seconda parte di carriera maggiormente improntata alla copertura difensiva. Sarà un estate di riflessioni, ma la Juventus ha già pronto anche il piano B.