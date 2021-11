Juve, Allegri: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel secondo abbiamo mollato. Ora l'Atalanta"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 4-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un bel primo tempo secondo me, nel secondo loro hanno continuato con un'ottima pressione, noi abbiamo preso due gol alla leggere. Nei primi 45 minuti abbiamo concesso troppi calcio d'angolo, potevamo far meglio. Dispiace per i quattro gol presi ma l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso pensiamo a sabato. Ci sono stati momenti in cui abbiamo perso troppi palloni cercando di verticalizzare subito, dovevamo tenere più la palla. In queste partite la forza dell'avversario è notevole, ripeto che sono contento per il primo tempo fatto, poi dopo il secondo e il terzo gol la partita è finita. All'andata abbiamo fatto una partita diversa e siamo stato attenti alla fase difensiva per 90', oggi l'abbiamo fatto per 45, poi abbiamo mollato. Ora pensiamo all'Atalanta, una partita molto importante. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il passaggio del turno, ci vuole equilibrio e calma, sappiamo quali sono i nostri pregi e i nostri difetti. Anche attraverso queste serate miglioreremo".