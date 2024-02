Juve, caccia ai nuovi Yildiz e Soulé: il talento del futuro può arrivare dal Borussia Dortmund

Non solo giocatori pronti per la prima squadra, la Juventus monitora anche i giovani talenti del calcio europeo per cercare di anticipare la concorrenza e aggiungere alla rosa le stelle di domani, come fatto in passato con Soulé e Huijsen, Barrenechea e Yildiz. O come la Juventus ha fatto nell'ultima sessione di mercato, portando in bianconero i talenti Barido, Adzic e Pedro Felipe.

Nuovi giovani talenti nel mirino di Giuntoli

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ultimo profilo di talento finito nei radar bianconeri porta il nome di Paris Brunner, attaccante classe 2006 eletto come miglior giocatore del Mondiale Under 17 che si è disputato nel 2023. Il tedesco è cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund e adesso il padre-agente sta sondando con attenzione tutte le proposte arrivate dai principali club europei. In questi giorni si trova in Italia e assicurano dalla Germania sta parlando con Juventus e Milan. Discorso simile per Gudo Della Rovere, centrocampista classe 2007 di proprietà della Cremonese. Il giocatore - scrive il quotidiano sportivo - piace molto ai bianconeri, ma sul ragazzo c'è anche il Bayern Monaco.