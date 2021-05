Juve, Chiellini non commenta gli episodi arbitrali: "Non posso dire quello che penso..."

vedi letture

"Avete già commentato voi e credo andrete avanti tutta la sera...". Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, non ha voluto commentare gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Juventus-Inter 3-2. "Non posso dire quello che penso. Non si può, è sbagliato per noi calciatori commentare nel post quando in campo le cose noi le vediamo diversamente...", ha detto.

Clicca QUI per l'intervista integrale rilasciata da Giorgio Chiellini.