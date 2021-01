Juve, comincia la Coppa Italia e Pirlo fa la conta dei disponibili. Riposa Ronaldo, torna Chiellini

Comincia la Coppa Italia 2020/2021 per la Juventus di Andrea Pirlo che questa sera sfiderà il Genoa di Davide Ballardini nella gara valida per gli ottavi di finale con l’obiettivo di strappare il pass per il turno successivo contro la vincente di Sassuolo-Spal. Tante assenze in casa bianconera a cui far fronte con l’aggiunta dei fondamentali appuntamenti dei prossimi giorni con Inter in campionato e Napoli nella finale di Supercoppa italiana. Per l'occasione, considerata la squalifica rimediata nella Coppa Italia Serie C della scorsa stagione da Di Pardo e Fagioli, sono stati aggregati al gruppo squadra alcuni giocatori di Under 23 e Primavera, con comunicazione annessa alla ASL essendo la Juventus in bolla.

OBIETTIVO COPPA ITALIA - Sì la proiezione verso i prossimi due big match, ma prima il passaggio del turno in Coppa Italia che, a detta di Andrea Pirlo, resta un trofeo da cercare di portare a casa: “La Coppa Italia all’inizio sembra una competizione che non interessa a nessuno. Poi quando si va avanti fino ad arrivare alla finale... A tutti piace giocarla”. Ci sarà alternanza negli uomini, dettata degli impegni ravvicinati e dagli sforzi fatti finora da alcuni interpreti, ma senza “snobbare” il torneo. Che mette di fronte un altro Genoa (era ancora Maran l’allenatore rossoblu) rispetto a quello superato 3-1 a Marassi esattamente un mese fa: “Con Ballardini è cambiato in aggressività, - così l’allenatore bianconero, - e hanno alzato un po’ di più il baricentro. Hanno molta energia e quindi sarà una partita molto difficile da giocare, molto combattuta”. Lottare per conquistare il turno successivo nonostante qualche doveroso cambio.

TORNA CHIELLINI, RIPOSA RONALDO. DRAGUS-IN - E in nome del turnover vanno verso una pausa Cristiano Ronaldo, Danilo e Leonardo Bonucci. Tre tra i più spremuti che si accomoderanno inizialmente in panchina per poi mettersi, eventualmente, a disposizione a gara in corso considerato il limitato numero di alternative. Torna titolare Giorgio Chiellini dopo la gara dello scorso 4 novembre contro il Ferencvaros: per lui fascia da capitano al braccio e linea difensiva, a protezione di Buffon, da guidare con al fianco Demiral e il giovane Dragusin pronto all’esordio dal primo minuto. Morata, ad aumentare il minutaggio in vista delle prossime cruciali partite, e Kulusevski in attacco; alle loro spalle Bernardeschi, Arthur, Rabiot e uno fra Portanova e Bentancur.