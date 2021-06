Juve, Gabriel Jesus più di una suggestione: se parte CR7, si tratta col City sulla formula

vedi letture

Tutto dipende da Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese condiziona in maniera decisiva il mercato della Juventus per quanto riguarda gli attaccanti: se rimarrà, non arriverà una quarta punta di alto valore. Dato che però, tra Manchester United e PSG, la possibilità che CR7 lasci Torino esiste, la Vecchia Signora sonda il mercato delle punte. Gabriel Jesus, secondo La Gazzetta dello Sport, è più di una suggestione: potrebbe lasciare il Manchester City con l’arrivo di Harry Kane, il club inglese vorrebbe l’obbligo di riscatto, mentre i bianconeri puntano al prestito con diritto. Soluzione, ovviamente, complicata per un giocatore di questa caratura. In lizza c’è poi sempre il nome di Mauro Icardi, con l’incognita stipendio (10 milioni a stagione), soprattutto nel caso Ronaldo dovesse andare a Parigi.