Juve, i perché di Gattuso secondo Tuttosport: ottimi rapporti e capacità gestionali

Tanti nomi per la panchina della Juventus, che nella prossima stagione difficilmente sarà occupata ancora da Andrea Pirlo. Fa il punto Tuttosport: per il quotidiano torinese molto dipenderà dall’incrocio tra Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Entrambi piacciono alla Juventus, il livornese potrebbe però andare al Real Madrid al posto del francese che potrebbe però voler aspettare la panchina della nazionale. A maggior ragione se la Juve non potesse offrirgli la Champions League, senza considerare l’ingaggio piuttosto elevato. Avanza così la candidatura di Gennaro Gattuso: intanto, perché i rapporti tra il suo entourage e la Juve sono ottimi. Poi perché piacciono le capacità caratteriali e di gestione, ma anche l'impronta tattica piuttosto chiara data al Napoli di questa stagione. L'incognita, per Ringhio, è legata alla Fiorentina che si è mossa con largo anticipo. Così, restano aperte le strade che portano a Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic.