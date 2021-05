Juve, il futuro in 90': senza Champions, assalto delle big a De Ligt. Ma è incedibile

Pirlo, Cristiano Ronaldo e non solo. La Juventus si giocherà la Champions League all’ultima giornata di campionato. Da questo, dipende buona parte del futuro bianconero. Anche quello di Matthijs De Ligt? Secondo Tuttosport, senza qualificazione all’Europa che conta, partirebbe l’assalto delle big d’Europa al difensore centrale olandese. Le avance in tal senso, del resto, non mancano da tempo. Per la Juve, però, è un pilastro da cui ripartire e la Vecchia Signora punta a blindarlo a prescindere.